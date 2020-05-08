Новые случаи заболевания COVID-19 в Ростовской области выявили в 26 населённых пунктах
Опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. За сутки подтвердили 87 случаев на 26 территориях региона. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Новых инфицированных зарегистрировали в Ростове-на-Дону (15), Константиновском районе (10), Каменске-Шахтинском (8), Обливском районе (6), Батайске (5), Таганрогое, Новочеркасске, Шахтах, Сальском и Ремонтненском районе (по 4), Волгодонске (3), Неклиновском, Аксайком, Октябрьском, Шолоховском и Весёловском районах (по 2), Азове, Азовском, Орловском, Каменском, Зерноградском, Волгодонском, Зимовниковском, Мясниковском, Мартыновском и Семикаракорском районах (по 1). Всего в Ростовской области — 2 033 заболевших. От новой инфекции скончались 25 пациентов.