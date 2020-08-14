Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 26 городах и районах Дона

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 26 городах и районах Дона, сообщает донское правительство.Больше всего больных зарегистрировано в Ростове-на-Дону (57), Константиновском (12) и Мясниковском (12) районах. За ними следует Новочеркасск (6), Аксайский (5) и Красносулинский (5) районы. По три новых случая выявлено в Волгодонске, Азовском, Морозовском, Сальском и Зерноградском районах, по два – в Новошахтинске, Таганроге и Пролетарском районе. И по одному – в Белокалитвинском, Волгодонском, Зимовниковском, Кашарском, Мартыновском, Миллеровском, Неклиновском, Обливском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.Напомним, общее количество заразившихся коронавирусом на Дону близится к 15 тысячам. Только за последние сутки положительный тест на «ковид» получили 129 жителей региона.