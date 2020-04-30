Появилась обновлённая карта распространения COVID-19 на Дону
Стало известно, в каких населённых пунктах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные предоставили в региональном штабе по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе — 1 434 инфицированных. За последние сутки на Дону подтвердился 81 диагноз. COVID-19 выявили в Ростове-на-Дону (23 пациента), Шахтах (11), Таганроге (8), Батайске (5), Волгодонске и Новочеркасске (по 4), Звереве и Тарасовском районе (по 3), Волгодонском, Кагальницком и Зимовниковском районах (по 2), Аксайском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Азовском, Каменском, Константиновском, Веселовском, Мартыновском и Красносулинском районах (по 1).
Под медицинским наблюдением находятся 6 882 человека, большая часть (6 844) — на самоизоляции по месту жительства.
Напомним, от коронавируса на Дону скончались уже 12 человек.