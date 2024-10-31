Николай Василенко изменился до неузнаваемости, накачав губы и лоб ботоксом

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Николай Василенко, известный как «Лавандовый раф», не только гуру лучезарной улыбки, но и успешный бизнесмен. Однако в молодости он выглядел совсем иначе. В прошлом у него не было ни бороды, ни ослепительной улыбки, ни гладко выбритой головы.Изменения во внешности Николая Василенко стали предметом обсуждения в социальных сетях и среди специалистов в области косметологии и стоматологии.На старых фотографиях Николая видно, что волос на голове мало, и они редкие. Затем произошли и другие изменения. Николай поправился, накачал тело в зале и отрастил бороду. Но, пожалуй, самым заметным изменением стала его улыбка. Раньше у него были обычные зубы, и о белоснежной улыбке предприниматель мог только мечтать.По словам стоматологов, процедура установки виниров — не из дешевых. Стоимость установки виниров составляет порядка миллиона рублей, а если они сделаны из премиального материала, то не менее двух миллионов рублей.В погоне за молодостью Николай Василенко стал делать инъекции на лице. По словам косметолога, по фотографиям сложно определить количество косметологических процедур, но то, что бизнесмен неоднократно пользовался услугами специалистов, — это факт.Мимика Николая почти не меняется. При удивлении или гневе у него почти не двигается лоб. Сравнивая его молодое фото с нынешним, можно заметить морщины. Скорее всего, Николай делал инъекции ботокса.Стоит отметить, что изменения во внешности никак не влияют на любовь аудитории. Подписчики восхищаются слегка утончённым образом своего кумира.Николай Василенко стал известен в интернете благодаря своим душевным разговорам и пожеланиям хорошего дня в социальных сетях. Его видео о любви к галстукам, чтении книг вслух и размышлениях о жизни набрали более пяти миллионов просмотров. Люди признавались, что просмотр его видео заменяет им поход к психологу.