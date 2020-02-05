Несколько новых маршрутов появятся в Ростове



В донской столице планируют запустить несколько новых городских маршрутов. Идея находится в стадии разработки и должна получить свое воплощение в ближайшее время, утверждают в администрации города.



В общем, планируется связать центр города с отдаленными и новыми районами Ростова. Так, микрорайон Суворовский хотят соединить одним маршрутом с проспектом Михаила Нагибина, Микояна и площадями Театральной и Карла Маркса. От ЖК «Соловьиная роща» новый маршрут поедет в центральную часть города, ЖК «Красный Аксай» свяжут одной маршрутной линией с западным жилым массивом и центральной частью донской столицы.



Кроме этого, некоторые старые маршруты претерпят изменения. Например, направления № 51 и № 61 уже поменяли свои таксопарки, однако в ближайшее время маленькие маршрутки планируют заменить автобусами среднего класса.