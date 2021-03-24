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К Северному водохранилищу направили сотрудников полиции

К Северному водохранилищу направили сотрудников полиции
К обмелевшему водоему на Северном водохранилище направили полицию. Правоохранители уже отправились на место рыбалки, где местные жители ловят десятки речных особей. Рыба оказалась легкой добычей из-за ЧП на дамбе. Уровень воды снизился на 1,5 метра.

- Полиция необходима для сохранения общественного порядка, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Также в ведомстве уточнили, что за ловлю рыбы никаких штрафов не будет - людей лишь попросят отойти от воды в целях их собственной безопасности.

Как сообщал Rostov.ru, десятки ростовчан отправились на рыбалку 26 марта. Вооружившись сачками, ведрами и мешками для мусора жители донской столицы вылавливали десятки килограммов особей.

О том, какой урон прорыв нанесет речным обитателям, пока неизвестно. Специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) отправились на место, чтобы взять пробы для экспертизы.

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