К Северному водохранилищу направили сотрудников полиции
К обмелевшему водоему на Северном водохранилище направили полицию. Правоохранители уже отправились на место рыбалки, где местные жители ловят десятки речных особей. Рыба оказалась легкой добычей из-за ЧП на дамбе. Уровень воды снизился на 1,5 метра.
- Полиция необходима для сохранения общественного порядка, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Также в ведомстве уточнили, что за ловлю рыбы никаких штрафов не будет - людей лишь попросят отойти от воды в целях их собственной безопасности.
Как сообщал Rostov.ru, десятки ростовчан отправились на рыбалку 26 марта. Вооружившись сачками, ведрами и мешками для мусора жители донской столицы вылавливали десятки килограммов особей.
О том, какой урон прорыв нанесет речным обитателям, пока неизвестно. Специалисты АзНИИРХ (Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) отправились на место, чтобы взять пробы для экспертизы.