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Алексей Господарев стал первым заместителем губернатора Ростовской области. Юрий Слюсарь назначил Алексея Господарева на должность первого заместителя губернатора.Господарев будет курировать экономическое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество, а также имущественно-земельные отношения и торговую деятельность.Новый первый заместитель родился в Белой Калитве. Имеет образование в сфере международных отношений и экономики. Работал в органах власти, занимался развитием сельского хозяйства, промышленности и энергетики. До назначения был исполнительным директором Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» с 2021 года.