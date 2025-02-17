Алексей Господарев стал первым заместителем губернатора Ростовской области
Алексей Господарев стал первым заместителем губернатора Ростовской области. Юрий Слюсарь назначил Алексея Господарева на должность первого заместителя губернатора.
Господарев будет курировать экономическое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество, а также имущественно-земельные отношения и торговую деятельность.
Новый первый заместитель родился в Белой Калитве. Имеет образование в сфере международных отношений и экономики. Работал в органах власти, занимался развитием сельского хозяйства, промышленности и энергетики. До назначения был исполнительным директором Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» с 2021 года.