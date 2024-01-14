Названа причина массового отключения света в Ростовской области

Фото: Россети-Юг

Стала известна причина массового отключения света в Ростовской области 13 января. В компании «Россети-Юг» прокомментировали ситуацию.Электричество пропало из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях . После этого в региональном диспетчерским управлением СО ЕЭС (Системный оператор Единой энергетической системы) остановили снабжение в нескольких районах.- В настоящее время завершается включение потребителей по нормальной схеме, - сообщили сотрудники «Россети-Юг».Напомним, что свет частично погас во многих городах и населенных пунктах. Обесточенными остались жители Ростова, Новочеркасска, Батайска, Морозовска, Гуково, а также Азовского и Аксайского района.Полностью вернуть электричество в дома обещали 13 января до 23:30. Однако многие граждане утверждают, что по-прежнему сидят в темноте.