Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Названа причина массового отключения света в Ростовской области

Названа причина массового отключения света в Ростовской области
Стала известна причина массового отключения света в Ростовской области 13 января. В компании «Россети-Юг» прокомментировали ситуацию.

Электричество пропало из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях . После этого в региональном диспетчерским управлением СО ЕЭС (Системный оператор Единой энергетической системы) остановили снабжение в нескольких районах.

- В настоящее время завершается включение потребителей по нормальной схеме, - сообщили сотрудники «Россети-Юг».

Напомним, что свет частично погас во многих городах и населенных пунктах. Обесточенными остались жители Ростова, Новочеркасска, Батайска, Морозовска, Гуково, а также Азовского и Аксайского района.

Полностью вернуть электричество в дома обещали 13 января до 23:30. Однако многие граждане утверждают, что по-прежнему сидят в темноте.
Фото: Россети-Юг
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.