Назвали районы Ростовской области, в которых выявили новые случаи Covid-19

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По данным на 8 июля, 94 жителя региона заразились коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 23 муниципалитетах. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.В Ростове-на-Дону коронавирус выявили у 48 жителей. На втором месте по числу заражённых стоят Волгодонск и Красносулинский район, там зарегистрировали по шесть случаев Covid-19. Третье место занимает Миллеровский район - пять человек с новым заболеванием.Также по три новых заражённых выявили в Батайске, Шахтах и Мясниковском районе. В Зерноградском, Кагальницком, Морозовском и Тарасовском - по два человека.По одному человеку с Covid-19 зарегистрировали в Гукове, Звереве, Таганроге, Аксайском, Волгодонском, Дубовском, Кашарском, Константиновском, Мартыновском, Неклиновском, Орловском и Чертковском районах.Напомним, за время пандемии число подтверждённых инфицированных коронавирусом достигло 10350. За весь период скончалось 149 человек. Жертвами за последние сутки к 8 июля стали три человека.