Назначен новый начальник Управления Судебного департамента в Ростовской области

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Игорь Башкатов назначен начальником Управления Судебного департамента в Ростовской области. К исполнению своих обязанностей он приступил 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.Игорь Башкатов получил диплом юриста в Академии ФСБ России в 1996 году. В 2011 году он защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам.Ранее обязанности начальника Управления Судебного департамента в Ростовской области временно исполняла Оксана Загородняя.