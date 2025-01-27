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Назначен новый начальник Управления Судебного департамента в Ростовской области

Назначен новый начальник Управления Судебного департамента в Ростовской области
Игорь Башкатов назначен начальником Управления Судебного департамента в Ростовской области. К исполнению своих обязанностей он приступил 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Игорь Башкатов получил диплом юриста в Академии ФСБ России в 1996 году. В 2011 году он защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам.

Ранее обязанности начальника Управления Судебного департамента в Ростовской области временно исполняла Оксана Загородняя.
Фото: РР
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