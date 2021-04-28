Накануне майских праздников Ростов встал в девятибалльных пробках

Ростов встал в девятибалльных пробках перед майскими праздниками. К концу рабочего дня 30 апреля по всему городу образовались огромные заторы.Движение парализовано в центре Ростова. Аналогичная ситуация на улицах Вавилова, Форматной, Оганова, Особенной, Вятской, Зоологической и Днепропетровской. Протяженность самого длинного затора составляет почти пять километров. Это участок на улице Орской рядом с Ростовским морем. Пробка появилась и на примыкающей к ней улице Каскадной.Президент РФ объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Объединить Первомай и День Победы в ВОВ решили для предотвращения распространения COVID-19. Вероятно, ростовчане отправились за город перед продолжительными выходными.