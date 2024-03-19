Найдено место захоронения солдата из Ростовской области, погибшего в концлагере Норвегии

Фото: DonDay.ru/волонтеры.

Волонтеры разыскивают родных советского солдата из Ростовской области, погибшего в годы ВОВ. Останки Федора Григорьевича Богданенко захоронены в Норвегии.Боец родился в селе Рясном (или Ряженом) Матвеево-Курганского района 15 мая 1899 года (по другим данным — 20 августа 1900-го). Жил с женой Еленой Фадеевной (возможно, Андреевной) и сыном Алексеем. В марте 1942 года мужчина пошел на фронт.Федор Бондаренко воевал на передовой всего несколько месяцев. При оккупации Ростова в июле 1942-го его захватили в плен. Нацисты сначала отправили красноармейца в польский концлагерь. Затем вместе с боевыми товарищами вывезли в лагерь Энгелой на острове Ангела в Норвегии. Там солдат заставили строить военные оборонные сооружения для фашистов.Условия жизни были ужасными: военнопленных почти не кормили, теплой одежды у них не было. Когда настали холода, рядовой Бондаренко заболел и скончался. Дата смерти в документах указана 19 ноября 1942 года. Мужчину захоронили рядом с концлагерем. Позже, когда фашисты потерпели поражение и закончилась война, выжившие советские военнопленные поставили памятник своим товарищам.Все это время Федор Бондаренко числился без вести пропавшим. Из строя он выбыл только 7 октября 1944 года.В 1951 году норвежцы перезахоронили более 500 бойцов, погибших в концлагере, на острове Тьетта. Там же открыли мемориал, на котором увековечены имена павших воинов.Известно, что вместе с солдатом в плену был его земляк Николай Филиппович Борисенко из села Ряженого. Семью этого бойца уже нашли.— Семью воина разыскивают, чтобы рассказать, где и как воевал и погиб их герой, — говорят волонтеры. — Чтобы знали, что в Норвегии у него есть могилка.Предположительно, сын Федора Богданенко, Алексей, тоже участвовал в ВОВ. Он погиб в Венгрии в 1944 году. Ему было всего 20 лет.По последним данным, вдова Богданенко проживала на территории Ряженского сельсовета.