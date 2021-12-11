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На Дону ищут родных погибшего в годы войны солдата

На Дону ищут родных погибшего в годы войны солдата
Родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, разыскивают в Ростовской области. Информацию об этом разместило военно-патриотическое объединение «Память».

Останки Федора Егоровича Зацарного 1908 года рождения обнаружили на южном склоне у деревни Цветовка Бурятинского района Калужской области. При нем был медальон с запиской, с помощью которой удалось установить имя и место жительства солдата.

В ней сказано, что родом он из Федоровского сельского поселения Ростовской области. Ныне это Федоровское сельское поселение Неклиновского района. Перед гибелью солдат написал: «В случае моей смерти прошу сообщить моим родным».
Фото: П.М.О «Память» ДОСААФ России
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