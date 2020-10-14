Начало отопительного сезона в жаркую погоду в Ростове объяснили ближайшим похолоданием

В Ростове-на-Дону 15 октября начался отопительный сезон. Несмотря на то, что столбик термометра достигает высоких температур, тепло подали в 155 квартирных домов, 18 медицинских и 49 учебных учреждений. Об этом сообщили в городской мэрии.Жители донской столицы недовольны тем, что подача тепла стартовала тёплое время года, когда дома ещё комфортно и без отопления. А теперь ростовчанам придётся платить за бесполезную подачу тепла.Однако власти объяснили, что всё началось своевременно. На подключение всех абонентов: 87 объектов здравоохранения, 137 школ, 171 детский сад, 65 областных объектов образования и 4 667 домов, к центральному отоплению понадобится около двух недель. К тому же похолодания в Ростове обещают уже со следующей недели.Как правило, начало и завершение отопительного сезона зависит от температуры на улице. Так, включение должно начинаться не позднее пятого дня со среднесуточным показателем в +8 градусов. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, местные власти могут самостоятельно принимать решение о старте отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации на дату начала и завершения подачи тепла не влияют, а вот собственники многоквартирных домов могут перенести сроки отопительного периода на собрании жильцов.Отметим, ночью в Ростове столбик термометра опускается до +11 градусов. Однако днём воздух прогревается до +21…+24 градусов.