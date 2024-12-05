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До мая будет ограничено движение в Левенцовке из-за прокладки трамвайных линий

До мая будет ограничено движение в Левенцовке из-за прокладки трамвайных линий
В Ростове до 30 мая 2025 года ограничат движение машин в Левенцовке из-за прокладки линий скоростного трамвая. Информацию об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог.

Дороги перекроют на участках: от проспекта Солженицына до улицы Малиновского, на кольцевой развязке на пересечении проспекта Солженицына и улицы Ерёменко. Также ограничения будут на пересечении улицы Ткачёва и проспекта Солженицына и на пересечении улиц Ерёменко и Жданова.

Напомним, что ограничения переносились уже дважды. Ранее участки перекрывали до 15 апреля 2024 года, затем – до конца ноября.
Фото: DonDay
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