Власти Ростова выделили 3,2 млн рублей на ремонт тротуара возле драмтеатра

Фото: Rostov.ru.

В Ростове планируют отремонтировать тротуар рядом с театром драмы имени Максима Горького. По данным сайта госзакупок, работы обойдутся в 3,2 миллиона рублей.Стоимость покрывает затраты на монтажные, строительные работы, оборудование и прочие расходы. Средства выделят из бюджета донской столицы.От подрядчика требуется демонтировать старую плитку и бортики, заменить их новыми и вывезти мусор. Работы проведут на участке от площади Театральной, 1 до проспекта Театрального. Завершить их необходимо до 22 апреля.