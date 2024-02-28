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Власти Ростова выделили 3,2 млн рублей на ремонт тротуара возле драмтеатра

Власти Ростова выделили 3,2 млн рублей на ремонт тротуара возле драмтеатра
В Ростове планируют отремонтировать тротуар рядом с театром драмы имени Максима Горького. По данным сайта госзакупок, работы обойдутся в 3,2 миллиона рублей.

Стоимость покрывает затраты на монтажные, строительные работы, оборудование и прочие расходы. Средства выделят из бюджета донской столицы.

От подрядчика требуется демонтировать старую плитку и бортики, заменить их новыми и вывезти мусор. Работы проведут на участке от площади Театральной, 1 до проспекта Театрального. Завершить их необходимо до 22 апреля.
Фото: Rostov.ru.
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