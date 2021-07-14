На замену лифтов в здании администрации Ростова потратят 54 млн рублей

ГКУ «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области» ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт лифтов в Доме Советов. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок 16 июля.По условиям контракта исполнитель должен заменить пассажирские лифты. Все металлические части кабины должны быть из полированной, а створки - из шлифованной нержавеющей стали. Полы необходимо покрыть искусственным камнем. Их грузоподъемность составит 640 килограммов.Также лифты нужно оборудовать фотобарьером на дверях, зеркалом, вентилятором, поручнями на стенах, видеонаблюдением, подсветкой клавиш, табло, а также кнопками с кодом Брайля и системой эвакуации. В последнем случае при отключении электричества лифты переключатся в аварийный режим, отправятся к ближайшей остановке и откроют двери. Когда электропитание восстановят, они самостоятельно вернутся в обычный режим. Все работы должны закончить к 30 ноября.Услуги по капитальному ремонту лифтов обойдутся в 54 миллиона рублей. ГКУ планирует оплатить расходы за счет средств областного бюджета.Отметим, Дом Советов построили в стиле советского конструктивизма еще в 1930-50-х годах. Здание неоднократно перепроектировали. Изначально там планировали разместить Северо-Кавказский Краевой Дом Советов. На строительство ежегодно тратили миллионы бюджетных рублей, однако работы не ускорялись.В 1934 году Северо-Кавказский край поделили на две части. Поэтому в здании нужно было разместить намного меньше учреждений и людей, чем задумывалось прежде. Дом Советов решили перепроектировать. Согласно новому проекту здание должны были построить к 1939 году. Но и в этот раз подрядчик не уложился в срок. Затем началась Великая Отечественная война, во время которой уничтожили все построенное.План восстановления представили только в 1947 году, а к 1968 году строительство полностью завершили. Здание выделялось своей строгостью, монолитным обликом и лаконичностью форм. Именно там сейчас располагается администрация Ростова.