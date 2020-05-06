Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют кратковременные дожди

На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют кратковременные дожди
В донской столице кратковременные дожди ожидаются в праздничные выходные. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Так, в субботу, 9 мая, прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов. В вечернее время похолодает до +8. При этом ожидается несильный западный ветер, семь метров в секунду. Весь день могут идти кратковременные дожди.

В воскресенье, 9 мая, облачность и теплая погода сохранятся. Температура днем не опустится ниже +19 градусов, а ночью — +8 градусов. Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду. Кроме того, продолжатся кратковременные дожди.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.