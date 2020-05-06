На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют кратковременные дожди

В донской столице кратковременные дожди ожидаются в праздничные выходные. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.Так, в субботу, 9 мая, прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов. В вечернее время похолодает до +8. При этом ожидается несильный западный ветер, семь метров в секунду. Весь день могут идти кратковременные дожди.В воскресенье, 9 мая, облачность и теплая погода сохранятся. Температура днем не опустится ниже +19 градусов, а ночью — +8 градусов. Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду. Кроме того, продолжатся кратковременные дожди.