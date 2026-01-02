Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины

В Ростовской области в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины
В Ростовской области в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины. Погибшего нашли 1 января в Волгодонске.

В тот день машина была припаркована на улице Волгодонской рядом с домом № 12. Возможно, на сидящего в салоне мужчину обратили внимание прохожие. Длительное отсутствие движений с его стороны могло вызвать настороженность. Как рассказал источник DonDay, предварительно, смерть мужчины не имеет криминального характера. Предположительно, гибель наступила от выхлопных газов.

Информация уточняется.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.