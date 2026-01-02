Фото: Дондей

В Ростовской области в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины. Погибшего нашли 1 января в Волгодонске.В тот день машина была припаркована на улице Волгодонской рядом с домом № 12. Возможно, на сидящего в салоне мужчину обратили внимание прохожие. Длительное отсутствие движений с его стороны могло вызвать настороженность. Как рассказал источник DonDay, предварительно, смерть мужчины не имеет криминального характера. Предположительно, гибель наступила от выхлопных газов.Информация уточняется.