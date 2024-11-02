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Василий Голубев: В небе над Ростовской областью уничтожен один беспилотник

Василий Голубев: В небе над Ростовской областью уничтожен один беспилотник

Глава региона сообщил о сбитом над Ростовской областью беспилотнике. Об этом Василий Голубев рассказал в социальных сетях 2 ноября.

- Минувшей ночью подразделениями ПВО возле Новошахтинска сбит один БПЛА. Пострадавших и последствий на земле нет, - добавил глава региона.
Фото: DonDay
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