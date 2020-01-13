На содержание поселковых дорог в Ростовской области выделили 1 млн рублей



В Ростовской области выделили средства на содержание дорог в станице Казанской Верхнедонского района. Такая информация размещена на сайте госзакупок. На работы потратят чуть больше одного миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Казанского сельского поселения.



За указанную сумму подрядчику должен очищать дороги от снега, посыпать проезжую часть противогололёдными материалами, чистить асфальт от пыли и грязи, а также косить траву. Работы будут выполняться с момента подписания контракта до 30 июня 2020 года. Всего в списке значатся 98 дорог и четыре тротуара. В цену входят уплата налогов, стоимость материалов, транспортные расходы и зарплата рабочим.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 21 января.