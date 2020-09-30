На автодороге Ростов - Рогожкино ограничили движение транспорта из-за пожара

На одном из участков трассы Ростов - Рогожкино ограничили движение из-за ландшафтного пожара. 1 октября с 19.00 водители не могут нормально проехать на отрезке с 14-го по 15-й километр. На этом промежутке горит сухая трава. Ураганный ветер усугубляет ситуацию.Спасатели не могут потушить возгорание. Кроме того, воздушные потоки разносят дым по всей дороге, создавая нулевую видимость.Как только ветер немного меняет свое направление, сотрудники ДПС организовывают движение транспорта.