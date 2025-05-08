На ростовском ипподроме состоялись тренировочные скачки сезона 2025 года

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На ростовском ипподроме 8 мая прошли вторые тренировочные скачки сезона 2025 года. Мероприятие началось ранним утром. В первом забеге участвовали четыре лошади.Сезон 2025 года организован в закрытом формате. На ипподроме были только участники и тренеры. По словам корреспондента Donday, присутствовали и зрители. Вероятно, участникам разрешили пригласить небольшую группу поддержки.Ранее стало известно о планах построить новый жилой комплекс на месте ипподрома. Новый объект планировали возвести на левом берегу реки Дон, рядом с «Ростов Ареной». Разрешение на строительство ожидается в июне 2025 года.