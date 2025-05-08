Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На ростовском ипподроме состоялись тренировочные скачки сезона 2025 года

На ростовском ипподроме состоялись тренировочные скачки сезона 2025 года
На ростовском ипподроме 8 мая прошли вторые тренировочные скачки сезона 2025 года. Мероприятие началось ранним утром. В первом забеге участвовали четыре лошади.

Сезон 2025 года организован в закрытом формате. На ипподроме были только участники и тренеры. По словам корреспондента Donday, присутствовали и зрители. Вероятно, участникам разрешили пригласить небольшую группу поддержки.

Ранее стало известно о планах построить новый жилой комплекс на месте ипподрома. Новый объект планировали возвести на левом берегу реки Дон, рядом с «Ростов Ареной». Разрешение на строительство ожидается в июне 2025 года.
фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.