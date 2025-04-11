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Новый сезон скачек на ростовском ипподроме откроют 27 апреля. Об этом стало известно после сообщения на сайте.В планах — проведение как минимум восьми скаковых дней и около сорока скачек, что превышает показатели прошлого года. Точных дат пока нет. Вероятно, даже разрешат присутствовать зрителям.В 2025 году состоятся скачки, которые пройдут с большими денежными призами. Среди них будут два крупных мероприятия: 13 июля и 24 августа. Эти соревнования пройдут при поддержке конных заводов «Донской» и «711».Отметим, что в 2024 году проводилось семь скачек.