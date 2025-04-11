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Новый сезон скачек на ростовском ипподроме откроют 27 апреля

Новый сезон скачек на ростовском ипподроме откроют 27 апреля
Новый сезон скачек на ростовском ипподроме откроют 27 апреля. Об этом стало известно после сообщения на сайте.

В планах — проведение как минимум восьми скаковых дней и около сорока скачек, что превышает показатели прошлого года. Точных дат пока нет. Вероятно, даже разрешат присутствовать зрителям.

В 2025 году состоятся скачки, которые пройдут с большими денежными призами. Среди них будут два крупных мероприятия: 13 июля и 24 августа. Эти соревнования пройдут при поддержке конных заводов «Донской» и «711».

Отметим, что в 2024 году проводилось семь скачек.
Фото: Яндекс карты
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