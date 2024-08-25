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На Ростовской АЭС первый энергоблок включен в сеть

На Ростовской АЭС первый энергоблок включен в сеть
На Ростовской АЭС первый энергоблок включен в сеть 25 августа. Информацию об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Энергоблок включили в сеть 24 августа после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине вечером. А наутро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Энергоблоки №№ 1, 3 и 4 работают теперь в штатном режиме. А энергоблок № 2 на плановом ремонте с 24 июля.

Уровень радиации как на самой атомной электростанции, так и в окрестностях остается неизменным. Он соответствует стандартным показателям при нормальной работе станции и не превышает естественный радиационный фон.
Фото: Росэнергоатом
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