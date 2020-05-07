На Ростов обрушился сильный град

Сильный ливень и град обрушились на Ростов в первой половине дня 9 мая.В нескольких районах города размер градин был с крупную горошину. Сначала град прошёл в Западном микрорайоне, а потом в центре города. Земля на некоторое время была устлана льдинками.Ливень пришёлся как раз на время церемонии возложения цветов на мемориале «Павшим воинам». В ней участвовали губернатор и другие официальные лица, а также военные.На улице Станиславского в результате ливня образовалась настоящая река, которая бурным потоком бежала по дороге.Добавим, что ранее синоптики сообщили об ухудшении погоды 9 и 10 мая. В эти дни прогнозируют ливни с дождём и градом. Из-за непогоды в городе объявлено штормовое предупреждение.