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На Ростов обрушился сильный град

На Ростов обрушился сильный град
Сильный ливень и град обрушились на Ростов в первой половине дня 9 мая.

В нескольких районах города размер градин был с крупную горошину. Сначала град прошёл в Западном микрорайоне, а потом в центре города. Земля на некоторое время была устлана льдинками.

Ливень пришёлся как раз на время церемонии возложения цветов на мемориале «Павшим воинам». В ней участвовали губернатор и другие официальные лица, а также военные.



На улице Станиславского в результате ливня образовалась настоящая река, которая бурным потоком бежала по дороге.

Добавим, что ранее синоптики сообщили об ухудшении погоды 9 и 10 мая. В эти дни прогнозируют ливни с дождём и градом. Из-за непогоды в городе объявлено штормовое предупреждение.

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