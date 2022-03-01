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На Ростов надвигается ураган

На Ростов надвигается ураган
На донскую столицу надвигается ураган. О непогоде в Ростове-на-Дону рассказали в региональном отделении гидрометцентра.

По данным синоптиков, 4 и 5 марта в столице Дона ожидается усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. Ураганный ветер может повредить слабозакрепленные конструкции, оборвать линии электропередачи или повалить деревья.

Жителям не стоит без надобности выходить на улицу, ходить под аварийными деревьями, парковать свои авто под неукрепленными конструкциями и рекламными щитами.

Водителям автомобилей также нужно быть предельно внимательными на дорогах. Боковой ветер очень влияет на скорость и маневренность движения. Автомобилистам следует учитывать этот факт во время поездок.

В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112.
Фото: tv-mig.ru
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