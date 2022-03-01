На Ростов надвигается ураган

Фото: tv-mig.ru

На донскую столицу надвигается ураган. О непогоде в Ростове-на-Дону рассказали в региональном отделении гидрометцентра.По данным синоптиков, 4 и 5 марта в столице Дона ожидается усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. Ураганный ветер может повредить слабозакрепленные конструкции, оборвать линии электропередачи или повалить деревья.Жителям не стоит без надобности выходить на улицу, ходить под аварийными деревьями, парковать свои авто под неукрепленными конструкциями и рекламными щитами.Водителям автомобилей также нужно быть предельно внимательными на дорогах. Боковой ветер очень влияет на скорость и маневренность движения. Автомобилистам следует учитывать этот факт во время поездок.В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112.