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Жильцы дома на Королева три года не могут добиться уборки во дворе

Жильцы дома на Королева три года не могут добиться уборки во дворе
В Ростове жильцы дома № 6/1 на проспекте Королева пожаловались на горы мусора во дворе. Об этом пишет DonDay.

По словам местных жителей, территория рядом с детской площадкой засыпана опавшей листвой и сухими ветками, которые падают с аварийных деревьев.

Помимо этого, дворовой проезд усыпан ямами. В отдельных местах глубина провалов достигает около 10-15 сантиметров.

Жильцы утверждают, что многократно обращались за помощью к городским властям, но реакции на проблему не последовало. Люди не теряют надежды, что их двор приведут в порядок.
Фото: DonDay
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