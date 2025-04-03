Жильцы дома на Королева три года не могут добиться уборки во дворе

Фото: DonDay

В Ростове жильцы дома № 6/1 на проспекте Королева пожаловались на горы мусора во дворе. Об этом пишет DonDay.По словам местных жителей, территория рядом с детской площадкой засыпана опавшей листвой и сухими ветками, которые падают с аварийных деревьев.Помимо этого, дворовой проезд усыпан ямами. В отдельных местах глубина провалов достигает около 10-15 сантиметров.Жильцы утверждают, что многократно обращались за помощью к городским властям, но реакции на проблему не последовало. Люди не теряют надежды, что их двор приведут в порядок.