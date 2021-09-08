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На ремонт административного здания ИК № 2 в Ростове потратят четыре миллиона рублей

На ремонт административного здания ИК № 2 в Ростове потратят четыре миллиона рублей
На ремонт административного здания в исправительной колонии № 2 в Ростове потратят четыре миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась 9 сентября на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 ГУФСИН по Ростовской области» (ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области). Источником финансирования является федеральный бюджет.

За четыре миллиона рублей подрядчик должен провести выборочный ремонт в здании колонии, где находится руководство. Там должны выполнить демонтаж старых конструкций, заменить двери, систему коммуникаций, постелить полы, оштукатурить стены и привести в порядок санузлы. Примечательно, что в административном здании колонии будут подвесные потолки, новые обои и большое количество светильников. Деньги также предусмотрены на вывоз мусора и выплату зарплаты рабочим.

Имя подрядчика станет известно 16 сентября. Когда будут приведены в порядок остальные корпусы ИК № 2, остается неизвестным.
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