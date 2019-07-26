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На ремонт Новочеркасского политеха потратят почти 28 млн рублей

На ремонт Новочеркасского политеха потратят почти 28 млн рублей
В Новочеркасске на ремонт учебного здания, а также общежития ЮРГПУ(НПИ) потратят 27 968 039 рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, работы необходимо провести в течение трёх месяцев.

Ремонту подлежит здание лабораторного корпуса на улице Просвещения, а также общежитие на пересечении улиц Троицкой и Михайловской. На эти цели направят более 16 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 июля.

Исполнитель заменит полы, поменяет обои и двери, установит подвесные потолки.

Остальная сумма — 11,6 миллиона рублей — выделяется на закупку оконных блоков. Поставщика определят 12 августа с помощью электронного аукциона.

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