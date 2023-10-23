На продолжение строительства школ в Ростове-на-Дону выделили более 2,9 млрд рублей

Фото: ЗС РО.

На продолжение строительства трех школ в городе Ростове будут выделены более 903 миллионов рублей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.По словам спикера донского парламента, в региональную казну поступили средства из федерального бюджета и налоговые поступления в размере трех миллиардов рублей. Благодаря этому появилась возможность увеличить расходы бюджета на 11 миллиардов. Средства, в первую очередь, будут направлены на развитие социальной сферы.- На продолжение строительства учебных заведений - двух школ в микрорайоне Левенцовский и одной в районе Ростовского моря направят 903,5 миллионов рублей, а также школы на 600 мест в Азове и детского садика в селе Головатовка (Азовский район)», - отметил Александр Валентинович. – Кроме того, на строительство школы в Ростове на ул. Левобережная предусматриваются почти 570 млн руб. в 2024 и 1,4 млрд руб. в 2025 году. В настоящее время там застраивается новый микрорайон.В сфере ЖКХ дополнительно два миллиарда рублей выделяется на строительство второго этапа канализационного коллектора № 62 в городе Ростове. Также средства предусмотрены и на строительство канализационного коллектора по улице Локомотивная. Касательно охраны окружающей среды – из федерального бюджета выделены 59,6 миллионов рублей на расчистку балки Темерник. Проект будет реализован с 2023 по 2025 год. Еще 530,8 млн рублей направлены на завершение 1-го этапа строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий. Он будет развернут на 280 коек.Заложено финансирование на ремонт, замену и модернизацию лифтов многоквартирных домов. В 2023-м будет на эти цели направлено почти 400 миллионов рублей.Важным направлениям в работе депутатов ЗС РО была и остается социальная поддержка незащищенных слоев населения. Парламентарии донского региона собираются внести поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».Предлагаемые изменения касаются предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей права один раз пройти переподготовку рабочих и служащих по очной форме обучения за счет областного бюджета. Кроме того, студенты будут получать стипендию из областной казны.Александр Ищенко подчеркнул, что в области действует ряд мер поддержки для этой категории граждан. При этом, парламентарии будут и дальше делать все возможное для качественного уровня жизни детей, оставшихся без родителей.