На подъезде к Ростову со стороны Батайска образовалась огромная пробка из-за ДТП

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Утро предпраздничной пятницы для жителей Батайска выдалось недобрым. Все, кому нужно было пораньше попасть в Ростов, застряли в дичайшей пробке на въезде в город. Причиной затора стало ДТП в районе строящейся развязки.Движение было затруднено на Восточном шоссе, начиная от Соленого озера. Машины ехали со скоростью 2-3 километра в час. Выезд через Западное шоссе тоже оказался заблокирован. Не меньше часа потребуется водителям, чтобы преодолеть пятикилометровую пробку. Подробности аварии пока неизвестны.Жители Батайска и без этого последние месяцы стоят в пробках из-за строительства развязки на Южном подъезде к Ростову. К тому же на въезде в южную столицу установили контрольно-пропускной пункт, он сильно сузил дорогу. Поэтому даже маленькая авария на этом участке приведёт к многокилометровому затору.