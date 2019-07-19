На питание заключённых в Ростовской области потратят 1,2 млн рублей



Фото: exzk.ru



В Сальске Ростовской области на питание заключённых в изоляторе временного содержания потратят 1 200 000 рублей. Согласно информации на сайте госуслуг, соответствующая сумма выделяется на 2021 год. Заказчиком выступает Отдел МВД РФ по Сальскому району.



Пищу необходимо поставлять ежедневно в 8, 12 и 18 часов, включая выходные и праздничные дни. Ориентировочно каждый день нужно будет кормить 21 человека. Сделав несложные подсчёты, получаем 156 рублей на каждого заключённого в сутки.



В рацион должны входить хлеб, крупы, макаронные изделия, мясо, рыба, чай, овощи, кисель, сахар, молоко, растительное масло, маргарин, соль, картофель, томатная паста и лавровый лист.



Заявки на участие в конкурсе принимались до 19 июля. Электронный аукцион пройдёт 24 июля.