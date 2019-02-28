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На отдых детей из республики Коми в Ростовской области потратят 46 млн

На отдых детей из республики Коми в Ростовской области потратят 46 млн
На летний отдых детей из республики Коми в Ростовской области потратят более 46 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма Коми ищет подрядчика, который позаботится об отдыхе 1500 школьников.
В техзадании указано, что заезд в лагерь будет осуществляться со 2 июня по 10 сентября. Указывается, что на отдых приедут и дети с ограниченными возможностями.

Школьники прибудут в Ростовскую область на поезде и до места назначения должны быть доставлены автобусами. Сам лагерь должен находить за 50 километров от донской столицы и иметь собственный песчаный пляж.

Так же в лагере должны работать вожатые и воспитатели, а комнаты оборудованы всем необходимым.

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