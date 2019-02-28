На отдых детей из республики Коми в Ростовской области потратят 46 млн



На летний отдых детей из республики Коми в Ростовской области потратят более 46 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Так, республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма Коми ищет подрядчика, который позаботится об отдыхе 1500 школьников.

В техзадании указано, что заезд в лагерь будет осуществляться со 2 июня по 10 сентября. Указывается, что на отдых приедут и дети с ограниченными возможностями.



Школьники прибудут в Ростовскую область на поезде и до места назначения должны быть доставлены автобусами. Сам лагерь должен находить за 50 километров от донской столицы и иметь собственный песчаный пляж.



Так же в лагере должны работать вожатые и воспитатели, а комнаты оборудованы всем необходимым.