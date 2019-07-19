Жителя Ростовской области на заработках в Коми убил коллега



На севере страны рабочий зарезал своего коллегу – жителя Ростовской области. Убийство произошло 22 июля в небольшом городке республики Коми Усинске.



В далекий регион житель Дона отправился на заработки. На вахте он познакомился с коллегой из другого региона. Мужчины подружились и периодически проводили вечера вместе за бутылочкой спиртного.



В очередной раз, собравшись вместе после трудового дня, приятели сидели за столом и выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора. Конфликт перерос в драку. В ходе потасовки знакомый схватил нож и ударил им дончанина в область живота.

Пострадавшего доставили в местную больницу, однако, не смотря на оказанную помощь, спасти его не удалось. От полученного ранения мужчина умер в больнице.

- В настоящее время 49-летний подозреваемый задержан, - рассказали в Следственном управлении по Республике Коми, - в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.