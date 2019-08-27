На охрану во время концерта «Ленинграда» на «Ростов Арене» потратят 3 миллиона рублей



Фото: geometria.ru

Компания «Спорт-Ин», управляющая стадионом «Ростов Арена», потратит на охрану во время концерта «Ленинграда» более 3 миллионов рублей. В настоящее время организация подыскивает подрядчика, готового оказать эти услуги.



В день мероприятия, 13 сентября, на стадионе должны дежурить не менее 800 сотрудников контрольно-распорядительной службы, 10 бригад скорой помощи, пожарный расчёт и не менее 200 частных охранников. Услуги предоставляются с 16 до 23 часов.



Сотрудники безопасности будут проверять билеты и помогать зрителям в размещении на трибунах, а также ограничивать их доступ в запрещённые зоны.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября. Победителя определят в тот же день.



Напомним, что Ростов стал одним из 10 городов, которые охватит «тур по стадионам» группы «Ленинград». Ранее её лидер Сергей Шнуров заявлял, что это последние выступления коллектива.



Как сообщалось ранее, из-за концерта «Ленинграда» рядом с «Ростов Ареной» на весь день ограничат движение транспорта.