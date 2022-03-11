На охрану филиала института рыбного хозяйства в Ростове потратят 2,3 миллиона рублей

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В Ростове на охрану Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства потратят 2,3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») ищет подрядчика, который обеспечит безопасность на улице Береговой, 21В. В обязанности исполнителя входит охрана имущества и регулирование внутриобъектового режима. Запрещено допускать пропуск подозрительных лиц и рекламных агентов. Сотрудники будут носить с собой резиновые дубинки, наручники, электрошокер, бронежилет и радиоприемник. В случае необходимости охранники могут вызвать мобильную группу, а также использовать спецсредства и огнестрельного оружия.Сотрудникам нужно уметь оказывать первую медпомощь, знать номера телефонов дежурных служб, технику безопасности и противопожарной защиты. От охранников требуется патруль территории и контроль круглосуточного видеонаблюдения. Отмечено, что у сотрудники должны выглядеть опрятно, вежливо общаться с посетителями и не иметь вредных привычек. Также запрещается пить на работе, общаться по телефону и заниматься посторонними делами.Стоимость услуги составит 2,3 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик обеспечит филиал охраной на девять месяцев - с 1 апреля по 31 декабря. На это учреждение планирует потратить собственные средства.