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На охрану филиала института рыбного хозяйства в Ростове потратят 2,3 миллиона рублей

На охрану филиала института рыбного хозяйства в Ростове потратят 2,3 миллиона рублей
В Ростове на охрану Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства потратят 2,3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») ищет подрядчика, который обеспечит безопасность на улице Береговой, 21В. В обязанности исполнителя входит охрана имущества и регулирование внутриобъектового режима. Запрещено допускать пропуск подозрительных лиц и рекламных агентов. Сотрудники будут носить с собой резиновые дубинки, наручники, электрошокер, бронежилет и радиоприемник. В случае необходимости охранники могут вызвать мобильную группу, а также использовать спецсредства и огнестрельного оружия.

Сотрудникам нужно уметь оказывать первую медпомощь, знать номера телефонов дежурных служб, технику безопасности и противопожарной защиты. От охранников требуется патруль территории и контроль круглосуточного видеонаблюдения. Отмечено, что у сотрудники должны выглядеть опрятно, вежливо общаться с посетителями и не иметь вредных привычек. Также запрещается пить на работе, общаться по телефону и заниматься посторонними делами.

Стоимость услуги составит 2,3 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик обеспечит филиал охраной на девять месяцев - с 1 апреля по 31 декабря. На это учреждение планирует потратить собственные средства.
Фото: yandex.ru.
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