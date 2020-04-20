На обустройство пешеходной зоны в Ростове потратят почти 13 млн рублей

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону планируют облагородить одну из пешеходных зон. Такую заявку можно найти на сайте госзакупок. Заказчиком является управление благоустройства Ворошиловского района города.Работы будут проводиться на бульваре Новосёлов. На эти цели из бюджета Ростова-на-Дону выделено почти 13 миллионов рублей. В документации указано, что подрядчику нужно положить новые дорожки, обновить плитку, поставить скамейки, урны, ограждения и положить бордюр. Также на бульваре Новосёлов сделают новую детскую площадку с качелями, горками и комплексами для занятий спортом.Приём заявок ведётся до 28 апреля. Электронный аукцион состоится 30 апреля.