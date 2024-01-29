На новой рабочей неделе в Ростове выпадет мокрый снег

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В Ростове на новой рабочей неделе ожидаются осадки в виде снега. Прогноз с 29 января по 2 февраля опубликовали специалисты Гидрометцентра.В понедельник будет облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. А вечером похолодает до -7 градусов.На следующий день погода не изменится. Столбики термометров опустятся до -1 градуса. К ночи похолодает до -4 градусов.В среду температура воздуха достигнет 0 градусов. А к вечеру похолодает до -2 градусов.К концу недели погода будет аналогичной. Температура воздуха сохранится в пределах +2…-1 градуса. В пятницу выпадет снег.