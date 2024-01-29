Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На новой рабочей неделе в Ростове выпадет мокрый снег

На новой рабочей неделе в Ростове выпадет мокрый снег
В Ростове на новой рабочей неделе ожидаются осадки в виде снега. Прогноз с 29 января по 2 февраля опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник будет облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до -3 градусов. А вечером похолодает до -7 градусов.

На следующий день погода не изменится. Столбики термометров опустятся до -1 градуса. К ночи похолодает до -4 градусов.

В среду температура воздуха достигнет 0 градусов. А к вечеру похолодает до -2 градусов.

К концу недели погода будет аналогичной. Температура воздуха сохранится в пределах +2…-1 градуса. В пятницу выпадет снег.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.