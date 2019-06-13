На несколько суток в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность



В большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. По данным Ростовского гидрометцентра, пятый класс опасности объявлен с 19 по 21 июня. Особую осторожность стоит соблюдать жителям Приазовья, Ростова-на-Дону и большинства других районов.



Согласно прогнозу в указанные дни ожидается довольно сильный ветер: от четырёх до шести метров в секунду. В такой период даже небольшое возгорание быстро разрастается в крупный пожар.



Дончан просят не разводить костры, осторожно обращаться с огнём, не выбрасывать в лесу спички и окурки и не выжигать растительность.