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На несколько суток в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

На несколько суток в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. По данным Ростовского гидрометцентра, пятый класс опасности объявлен с 19 по 21 июня. Особую осторожность стоит соблюдать жителям Приазовья, Ростова-на-Дону и большинства других районов.

Согласно прогнозу в указанные дни ожидается довольно сильный ветер: от четырёх до шести метров в секунду. В такой период даже небольшое возгорание быстро разрастается в крупный пожар.

Дончан просят не разводить костры, осторожно обращаться с огнём, не выбрасывать в лесу спички и окурки и не выжигать растительность.

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