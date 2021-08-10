Задержана бухгалтер, работавшая на аксайских бизнесменов Бабаевых

Силовики задержали бухгалтера, который в течении нескольких десятилетий работал на семью Бабаевых. О задержании Любови Хакало Rostov.ru сообщил собственный источник.Бухгалтера задержали 11 августа. Правоохранители предполагают, что Хакало совместно с другими бухгалтерами в течении нескольких десятилетий занималась финансовыми вопросами предприятий семейства Бабаевых. Предполагается, что Хакало знала все мошеннические схемы и вела «черную бухгалтерию» Аксайских рынков. Какое обвинение будет предъявлено Хакало, пока неизвестно.Напомним, Аксайский район стал пороховой бочкой в апреле 2021 года после задержания непотопляемого главы администрации района Виталия Борзенко. Его заподозрили в создании преступного сообщества, а также ряде других серьезных преступлений. Правоохранители считают, что Борзенко незаконно завладел землями в Аксайском районе. Вместе с Борзенко по данному делу фигурантами выступают семейство Бабаевых. По версии следствия, группа незаконно получила как минимум 236 миллионов рублей.В настоящее время задержанные подозреваемые находятся в СИЗО. Пока правоохранительные органы уже четвертый месяц ведут расследование, сотни торговцев Аксайских рынков не могут возобновить работу. После задержания Борзенко и Бабаевых, деятельность точек продажи была приостановлена. Некоторым повезло найти место на других рынках в Ростове, в то время как большая часть продавцов лишилась работы.