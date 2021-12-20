На холсте и в объективе камеры: новая жизнь Парамоновских складов

Фото: Rostov.ru.

В Ростове проходит выставка живописи Елены Лапко и фотографий Георгия Обухова, посвященные Парамоновским складам. Работы из многолетних авторских циклов представлены в театрально-выставочном центре «Макаронка».Елена Лапко посвятила живописи более 20 лет. Художница вспоминает, как поступала в ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова. Прежде она даже не задумывалась о том, что рисование может стать профессией и делом всей ее жизни, а она сама - членом союза художников России. После окончания художки Елена стала одним из авторов большой выставки в Пушкинском музее, затем - двух персональных. Всего работы ростовчанки были представлены на трех десятках выставок - в России и за рубежом. Картины Елены Лапко украшают не только частные, но и музейные коллекции по всему миру.Был период, когда художница участвовала в проектах арт-группы «Прачечная», занимавшейся перформансом. Творческий человек - творческий во всем. На перформансах дело не закончилось. К увлечениям Елены добавились скульптурные объекты - их тоже представляли на различных ростовских выставках.- Со временем живопись стала не только моим любимым занятием, но и настоящей потребностью, - добавила Елена Лапко. - Я пишу почти каждый день и не могу представить иначе свою жизнь.Серия картин с Парамоновских складов готовилась более пяти лет. В своих работах Елена запечатлела склады в своем самобытном образе. Она изобразила Парамоны в разные времена года и с разных ракурсов, выделяя разные локации. Материал стал накапливаться, тогда и появилось желание сделать выставку.Фотограф Георгий Обухов по-своему привязан к Парамоновским складам. Как и у многих ростовчан, это место у него связано с купальней. Вместе с тысячами жителей города он приходил прыгать со стен бассейна, в котором была родниковая вода.- Наверное, это самое большое эмоциональное впечатление и отпечаток, который они на меня произвели, - поделился с Rostov.ru Георгий Обухов. - Я прыгал с вышки - это экстремальный кайф. Невероятные ощущения даже от одного взгляда - дореволюционная архитектура с устроенной купальней, где еще такое можно увидеть?Георгий начал фотографировать в 2011 году. Будучи 20-летним парнем, он катался на скейтборде и снимал различные трюки на фотоаппарат. Затем заинтересовался созданием изображения в целом. Сейчас у Георгия несколько камер разных типов и форматов. Одну, маленькую леточную, он всегда носит с собой, чтоб не упустить ничего интересного. Другая - цифровая для видео, на которую и сняты Парамоновские склады. Еще одна - зеркальная камера для неспешной съемки на природе.На серию фотографий с Парамоновских складов Георгию понадобились три слоя (дня). По его словам, первый день представляет собой фотографическое знакомство с пространством. Не понятно, за что хвататься, что снимать - глаза разбегались. Вечером в спокойной обстановке фотограф просмотрел, что получилось, появились мысли, где расставить акценты, на чем сыграть и что с чем совместить. На второй день Георгий отправился делать повторную серию снимков, уже зная, какие локации и ракурсы ему нужны. На третий же день оставалось только доснять то, чего не хватало. Как правило, этот заключительный слой нужен, чтобы застать необходимое количество света или погоду.Все фотографии сделаны в теплое время года - на каждой из них можно заметить зелень: где-то - деревья, кустарники, где-то - траву и мох. На некоторых даже заметно мусор. По словам автора, он не мешает композиции, а является неотъемлемой частью реальности. На картинах Елены Лапко, словно в противовес, преобладающее время года - снежная зима. Живопись в выставочном центре расположена прямо напротив снимков, словно подчеркивая их контраст и противоположность.- Мне нравится цветовая гамма зимы, - призналась художница. - При этом техника на каждой картине отличается. Например, я использовала разные материалы, в зависимости от эффекта, которого пыталась добиться: размытость, рябь, зыбкость.У техники пока нет конкретного названия, но основная особенность - смешивание масляных красок с чем-то другим. Елена, будучи традиционным художником, много времени посвятила пейзажам и решила поэкспериментировать. Художница смешивала масло и акрил (как в тюбиках, так и в баллончиках), а также различные горючие жидкости: ацетон, керосин, разбавитель, смывку. Все, что давало какой-то эффект. Затем ростовчанка бралась за написание картины.- Я начинала процесс работы не с архитектурного проекта, а с красивого фона. Размывала, делала фактуру и цветовое пятно, - вспоминает автор выставки. - Потом из этого всего лессировками (прим. - техника нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета) или пастозно (прим. - техника работы плотными непросвечивающими слоями) наносила краску и делала окончательные силуэты. Например, здесь слой краски нанесен сверху. Я уже смывала, стирала и добавляла лессировками новые цвета, где-то потом опять смывала, местами размывала.Экспозицию объединяют не только тематический объект и цветовая гамма. Авторы не сговариваясь запечатлели некоторые места и на фото, и на холсте. Например, один и тот же столб изображен и на картине, и на фото. Аналогичная ситуация с аркой. Организаторы выставки решили рассредоточить работы в разных уголках выставочного центра, чтобы похожие визуальные формы и сопоставления не так бросались в глаза.Фотограф рассказал, что во время съемки он ориентировался на цвет, форму, композицию, фактуру, игру света и перспективу, как и в других изобразительных искусствах. При работе с Парамоновскими складами немаловажными стали цветовые и световые пятна, а также возможность некой серийности - чтобы фотографии были взаимосвязаны. Например, некоторые из них расположены на выставке парами, как бы продолжая друг друга.Георгий - ценитель оставленных заброшенных пространств, старины и неурегулированные места. Выставка стала для него сочетанием множества идей, направлений и просто красивых снимков, которыми хотелось поделиться.Для Георгия выставка стала очередной ступенькой в съемках. У фотографа уже есть гигантский архив с сотнями различных зданий, который продолжает увеличиваться. Ростовчанин снимает экстремальный спорт, городские и природные пейзажи. Не исключено, что в скором времени он покажет свои работы в очередной экспозиции.Елена тем временем работает над новым проектом. Пейзажи будут написаны в такой же технике, что и Парамоновские склады. По словам художницы, планируется что-то между пейзажами и абстракцией, выражающее ее собственную эстетику.