На еду для игроков ФК «СКА Ростов» во время сборов потратят 1,4 миллиона рублей

Фото: ФК СКА Ростов.

На период тренировочных сборов ищут подрядчика, который накормит футболистов СКА «Ростов». По данным на сайте госзакупок, завтраки, обеды и ужины на 17 человек обойдутся в 1,4 миллиона рублей.Сумма рассчитана на три месяца (с июня по сентябрь 2024 года). В рационе спортсменов на с 8:00 до 9:30 будут каши, вареные яйца и сосиски, сырная нарезка, булочки, запеканка, яичница, фрукты и чай с лимоном. На обед, с 13:00 до 14:30, — супы, солянку, борщ, плов, рис, картофель, люля-кебаб, овощи, свинину по-французски, а из напитков морс и компот. С 18:00 до 19:30 планируют подавать салаты, картофельное пюре, тефтели, биточку, гречку, рыбу с овощами, выпечку и чай.Футболисты смогут перекусить на территории стадиона по улице Фурмановской, 150. Там находится кафе.