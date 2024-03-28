На еду для игроков ФК «СКА Ростов» во время сборов потратят 1,4 миллиона рублей
На период тренировочных сборов ищут подрядчика, который накормит футболистов СКА «Ростов». По данным на сайте госзакупок, завтраки, обеды и ужины на 17 человек обойдутся в 1,4 миллиона рублей.
Сумма рассчитана на три месяца (с июня по сентябрь 2024 года). В рационе спортсменов на с 8:00 до 9:30 будут каши, вареные яйца и сосиски, сырная нарезка, булочки, запеканка, яичница, фрукты и чай с лимоном. На обед, с 13:00 до 14:30, — супы, солянку, борщ, плов, рис, картофель, люля-кебаб, овощи, свинину по-французски, а из напитков морс и компот. С 18:00 до 19:30 планируют подавать салаты, картофельное пюре, тефтели, биточку, гречку, рыбу с овощами, выпечку и чай.
Футболисты смогут перекусить на территории стадиона по улице Фурмановской, 150. Там находится кафе.