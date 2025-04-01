На две недели в Ростове отключат горячую воду

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В ряде районов Ростова-на-Дону на две недели будет временно прекращено горячее водоснабжение. Данную информацию предоставили в компании «Ростовские теплосети».С 11 апреля в городе начнется гидравлическое тестирование тепловых сетей, которое является этапом подготовки к будущему отопительному сезону.Как сообщили в «Ростовских теплосетях», временное отсутствие горячей воды коснется следующих районов:улицы Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, улицы Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Королёва, Космонавтов и Волкова;улицы Лелюшенко, Миронова и Думенко;улицы и переулки Нансена, Ахтарский, Текучёва, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина, Новаторов, Врубовая и Актюбинский.Ожидается, что подача горячей воды возобновится к 20 апреля. Однако, важно понимать, что при обнаружении дефектов во время гидравлических испытаний дата восстановления может быть изменена.