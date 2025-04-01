На две недели в Ростове отключат горячую воду
В ряде районов Ростова-на-Дону на две недели будет временно прекращено горячее водоснабжение. Данную информацию предоставили в компании «Ростовские теплосети».
С 11 апреля в городе начнется гидравлическое тестирование тепловых сетей, которое является этапом подготовки к будущему отопительному сезону.
Как сообщили в «Ростовских теплосетях», временное отсутствие горячей воды коснется следующих районов:
Северный: улицы Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, улицы Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Королёва, Космонавтов и Волкова;
Район «Темерник»: улицы Лелюшенко, Миронова и Думенко;
Район проспекта Ленина: улицы и переулки Нансена, Ахтарский, Текучёва, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина, Новаторов, Врубовая и Актюбинский.
Ожидается, что подача горячей воды возобновится к 20 апреля. Однако, важно понимать, что при обнаружении дефектов во время гидравлических испытаний дата восстановления может быть изменена.