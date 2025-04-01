Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На две недели в Ростове отключат горячую воду

На две недели в Ростове отключат горячую воду
В ряде районов Ростова-на-Дону на две недели будет временно прекращено горячее водоснабжение. Данную информацию предоставили в компании «Ростовские теплосети».

С 11 апреля в городе начнется гидравлическое тестирование тепловых сетей, которое является этапом подготовки к будущему отопительному сезону.

Как сообщили в «Ростовских теплосетях», временное отсутствие горячей воды коснется следующих районов:

Северный: улицы Капустина, Пацаева, бульвар Комарова, улицы Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Королёва, Космонавтов и Волкова;

Район «Темерник»: улицы Лелюшенко, Миронова и Думенко;

Район проспекта Ленина: улицы и переулки Нансена, Ахтарский, Текучёва, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, Нагибина, Новаторов, Врубовая и Актюбинский.

Ожидается, что подача горячей воды возобновится к 20 апреля. Однако, важно понимать, что при обнаружении дефектов во время гидравлических испытаний дата восстановления может быть изменена.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.