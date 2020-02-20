На дорогах Ростова снизилась видимость из-за дождя и тумана



Из-за плохой погоды в Ростове-на-Дону повысился риск возникновения аварий на дорогах. Ночью и утром 22 февраля накрапывал дождь, к тому же на донскую столицу опустился туман. На проезжей части сильно снизилась видимость из-за осадков.



По данным синоптиков, непогода продержится все праздничные выходные. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными. Следует внимательно смотреть по сторонам, переходя дорогу, не пересекать проезжую часть в неустановленных местах. Из-за тумана, особенно ночью, водитель может не увидеть пешехода, поэтому людям рекомендуют носить на верхней одежде или сумках светоотражающие элементы.