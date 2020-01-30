Но дорогах Ростова снизилась видимость из-за тумана и дождя



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На ростовских дорогах из-за плохой погоды повысился риск возникновения ДТП. Ночью и утром 3 февраля в донской столице шёл дождь, к тому же на город опустился туман. Осадки сильно снизили видимость на проезжей части - объекты нельзя различить на расстоянии нескольких метров.



В связи неблагоприятными метеоусловиями пешеходов и водителей просят быть очень внимательными на дорогах. На скользком от дождя асфальте автомобилистам не следует превышать скорость и входить в крутые повороты — это может привести к трагическим последствиям. Пешеход должен носить на сумке или верхней одежде светоотражающие элементы и смотреть по сторонам, пересекая проезжую часть.