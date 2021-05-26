На Дону за сутки от COVID-19 скончался 27-летний парень и еще 13 человек

В Ростовской области от коронавируса скончался 27-летний парень. В региональном правительстве сообщили, что он страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.По данным на 28 мая, опасная инфекция забрала жизни еще 13 человек. Это восемь женщин в возрасте от 52 до 85 лет и пятеро мужчин - от 38 до 82 лет. Всего за период пандемии скончались 4 404 жителя донского региона.Растет и количество заболевших. За последние 24 часа вирус подхватили 182 человека. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет. Среди новых инфицированных оказались и дети - 24 несовершеннолетних. С начала пандемии в Ростовской области диагноз подтвердился у 93 665 человек.