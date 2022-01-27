На Дону за сутки коронавирус поборол 331 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 331 жителю. Об этом сообщает правительство донского региона.На сегодняшний день продолжают бороться с болезнью в стационарах ковидных госпиталей 2 368 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 211 человек.Всего в Ростовской области число выздоровевших составило 184 тысячи.Напомним, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией привела к новым ограничительным мерам. Поправки в соответствующее постановление, утвержденные губернатором донского региона Василием Голубевым, вступят в силу с 29 января.