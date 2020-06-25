В Ростовской области коронавирус подтвердился ещё у троих детей
Фото: spravedlivo.center
На Дону диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у троих детей. Последние данные о заболевших представили в правительстве региона утром 27 июня.
За последние сутки в области количество заболевших увеличилось на 116. Большинство из них, 54, жители области в возрасте от 46 до 65 лет. Ещё 35 новых случаев приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет.
В возрасте от 66 до 79 лет – 17 новых пациентов. Среди заболевших 7 пенсионеров старше 80 лет. Ещё три новых случая – это дети.
По данным на 27 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 311 случаев заражения коронавирусом. Жертвами covid-19 стали 115 человек. Десять пациентов скончались за последние сутки.