В Ростовской области от укусов клещей пострадали 1 234 человека

В Ростовской области начался сезон клещей. За медицинской помощью обратились 1 234 человека, среди которых - 564 ребёнка. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.Максимальное количество укушенных зарегистрировали в Ростове-на-Дону (237), Таганроге (104), Шахтах (55), Новошахтинске (54), Волгодонске (50), Песчанокопском (59) и Сальском (52) районах. По состоянию на 28 мая в области зарегистрировали уже два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой у жителей Целинского и Красносулинского районов.В ведомстве добавили, что у клещей, отобранных для исследований на левом берегу Дона в Ростове и в Куйбышевском районе, обнаружили маркеры возбудителей боррелиоза — тяжёлой болезни.Наибольшей опасности пострадать от укуса клеща подвержены доярки, пастухи, а также те, кто работает со скотом. Риск есть у тех, кто сделал хотя бы несколько шагов в высокой траве. Чтобы уберечься, надо носить длинные брюки и одежду с длинным рукавом, а также каждый раз обследовать себя на наличие присосавшихся клещей.